Porto é o terceiro destino nas tendências do TripAdvisor para 2020

O TripAdvisor, que se apresenta como o “maior site de viagens do mundo”, revelou os seus Travellers’ Choice Awards, decididos a partir das avaliações de “milhões de utilizadores”, com vários pontos de atracção nacionais entre os melhores. A começar pelo Porto, terceiro lugar entre o mundo inteiro na lista de sítios na moda para 2020, do qual se destacam “o centro histórico”, a “Igreja de São Francisco do século XIV” ou “as adegas locais de vinho do Porto”, a maioria do outro lado da margem, em Vila Nova de Gaia.

A lista dos 25 destinos mais “trendy” é encabeçada por Cochim, na Índia, e inclui apenas outros sete locais europeus: Cracóvia, Polónia; ilha de Malta, Malta; Viena, Áustria; Fuerteventura, ilhas Canárias; Budapeste, Hungria; Edimburgo, Reino Unido; e Moscovo, Rússia.

Já nos destinos mais populares, ou seja, aqueles que “os viajantes mais elogiaram este ano no TripAdvisor”, Lisboa volta a estar presente, em 22.º lugar. Mas mais relevante de observar é o facto de os primeiros da lista se situarem todos na Europa: Londres, Paris e a grega Creta.

Portugal volta a ter uma estrela entre os destinos emergentes, com Alvor (22.º), “antiga vila pesqueira no litoral Sul de Portugal [que] se tornou um resort popular”. Os conselhos do guia online ditam que se “passe um dia na praia principal de Alvor” e, de noite, se “passeie pelas ruas estreitas de pedras da cidade, experimente os frescos frutos do mar locais e curta a música ao vivo num dos muitos animados bares”.

A distinção que segue para a freguesia do concelho de Portimão é o mais próximo que o país tem de ter uma praia premiada: na lista das melhores praias, onde reina a baía do Sancho, no arquipélago Fernando de Noronha, Brasil, Portugal prima pela ausência.

Todas estas listas são decididas por “um algoritmo”, explica o TripAdvisor, que “se baseia nas avaliações e pontuações para hotéis, restaurantes e experiências em destinos por todo mundo” durante os últimos 12 meses — sendo que o site reporta ter 859 milhões de avaliações e opiniões para cerca de 8,6 milhões de referências (destinos, alojamentos, companhias áreas, experiências, restaurantes, etc.).