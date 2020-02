A vida nas regiões isoladas de Itália

Foi confirmada nesta quarta-feira a 12.ª vítima mortal por Covid-19 no Norte de Itália. O número de infecções pelo coronavírus no país subiu para quatro centenas, com mais de 50 novos casos diagnosticados nas duas regiões mais afectadas pelo surto, no Norte do país. Entre os infectados está uma criança de quatro anos, segundo as autoridades da região de Lombardia, a que pertence a cidade de Milão.

Há casos de italianos ou de pessoas que visitaram Itália e testaram positivo para o novo coronavírus em Espanha, Áustria, Suíça, Croácia, França e Brasil, evidenciando a rapidez de propagação do vírus, que foi identificado pela primeira vez na China há pouco mais de um mês.

Nas zonas afectadas, os habitantes foram aconselhados a ficar em casa, uma medida que abrange cerca de 50 mil pessoas. Quem sai à rua tenta proteger-se ao máximo. Escolas, cafés estão encerrados, os eventos públicos foram cancelados. Tudo para tentar ao máximo que o número de infectados pelo Covid-19 continue a subir.