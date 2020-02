Proibir comissões vai levar a fecho de balcões e despedimentos, avisam bancos

A possibilidade de proibição de várias comissões bancárias ou a sua limitação em valor e em número, no MB Way e nos contratos de crédito, como a proibição dos custos no processamento das prestações e nas declarações de dívida e de distrate, já tinha merecido a contestação do sector bancário, mas o discurso endureceu. Em comunicado, a Associação Portuguesa de Bancos (APB) alega que os limites propostos por BE, PAN, PCP, PS e PSD poderão levar os bancos a encerrar mais balcões e a despedir trabalhadores.

A proibição ou a limitação de comissão são “uma condicionante à rentabilidade, obrigando a reduzir ainda mais a estrutura de custos, designadamente com pessoal e rede de balcões”, refere o comunicado.

Na missiva também se lê que as propostas em cima da mesa são “um desincentivo ao investimento em inovação e uma limitação à prestação de determinados serviços em prejuízo do consumidor”, acrescentando que “a prestação de serviços inovadores e cómodos não deve ser confundida com essencialidade e gratuitidade”, numa referência clara ao MB Way.