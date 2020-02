Galamba de Oliveira junta António Domingues, Félix Morgado e Vieira de Almeida para investir em PME

O projecto Argento Capital Partners nasceu a 15 de Fevereiro de 2019, com um capital social de 10 mil euros, e a missão de “prestar serviços de consultoria estratégica e financeira a empresas, avaliar negócios com vista à realização de investimentos, a elaboração de avaliações de empresas e a prestação de serviços de formação na área financeira e, bem assim, todas as demais actividades” relacionadas. Mas a prioridade é aproveitar oportunidades para investir em empresas industriais.

