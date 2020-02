Fisco dá mais um dia para validar facturas no site das finanças

A Autoridade Tributária (AT) alargou o prazo para os contribuintes validarem as facturas no site e-fatura, depois dos constrangimentos verificados na página na terça-feira, data limite para esta operação. Os contribuintes que não conseguiram validar as facturas na terça-feira podem fazê-lo durante esta quarta-feira, dia 26 de Fevereiro.

“Tendo sido verificados constrangimentos temporários no acesso ao e-fatura para confirmação de facturas, entre as 18h e as 0h do dia 25 de Fevereiro de 2020, que podem ter condicionado alguns contribuintes na validação das suas facturas, a AT informa que aquele sistema continua disponível durante o dia 26 de Fevereiro de 2020 para esse efeito”, explica a AT numa nota informativa publicada no Portal das Finanças.

A entidade informa, ainda, que só na terça-feira foram validadas mais de 33 milhões de facturas. No horário em que o site aprestou problemas técnicos foram validadas 2,2 milhões de facturas por hora. Por volta das 23h45, com 15 minutos para o prazo final, a página voltou a retomar o seu funcionamento normal.