Bruxelas volta a incluir Portugal na lista dos países com desequilíbrios macroeconómicos

A Comissão Europeia voltou a incluir Portugal na lista dos países com desequilíbrios macroeconómicos, e as razões invocadas por Bruxelas são as mesmas dos dois anos anteriores em que o país também foi abrangido por esta categoria: o elevado endividamento público e privado, o peso do crédito malparado no sistema bancário, a fraca produtividade da economia e a implementação lenta do programa de reformas com que se comprometeu.

Na habitual apresentação do chamado Pacote de Inverno do Semestre Europeu, esta quarta-feira em Bruxelas, Portugal foi identificado como um dos nove Estados membros que na classificação da Comissão se encontram em situação de fragilidade ou “desequilíbrio económico” — ou por causa das vulnerabilidades ligadas aos níveis elevados da dívida, caso da Espanha, Irlanda e Croácia; em função da baixa produtividade, como em França, ou do impacto negativo dos preços do imobiliário, como na Suécia. Na Roménia, os desequilíbrios estão ligados à perda de competitividade e défice orçamental.

A Alemanha e a Holanda voltam a fazer parte da lista por causa dos excedentes das suas contas correntes, uma ocorrência “persistente” apesar de algumas medidas de estímulo lançadas pelos países destinadas a reduzir o valor dos excedentes orçamentais.

Noutros três Estados membros, Chipre, Grécia e Itália, a situação é um pouco mais grave, com Bruxelas a apontar a existência de “desequilíbrios excessivos”, que representam um factor acrescido de risco para as respectivas economias, e por isso mesmo carecem de medidas correctivas mais exigentes, seja para corrigir o défice das contas públicas, reduzir o rádio do crédito malparado ou a dívida pública.

Apesar de assinalar uma tendência positiva na evolução da situação portuguesa, os serviços técnicos da Comissão voltaram a detectar um passivo líquido na balança corrente, um nível elevado de endividamento tanto no sector público como no privado, um peso ainda crítico do crédito malparado no sector bancário e um valor relativamente baixo no crescimento da produtividade.

No que diz respeito à performance orçamental do país, Bruxelas voltou a apontar para o risco de incumprimento das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento quando fez a avaliação do Orçamento do Estado para 2020. Mas como sublinhou ao PÚBLICO o vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, “no caso de Portugal temos de reconhecer que o défice orçamental foi substancialmente reduzido, e também que a dívida pública está claramente numa trajectória descendente”. Para o dirigente europeu, tratam-se de “desenvolvimentos positivos”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Menos positivo é o ritmo de execução do programa de reformas. “Em relação à implementação das recomendações específicas [que Bruxelas faz a cada um dos Estados membros], a avaliação é que mais uma vez houve um progresso limitado”, disse Dombrovskis.

A novidade da apresentação desta quarta-feira foi a inclusão de três novos elementos de análise no Semestre Europeu, enquadrados na “nova narrativa” de transformação climática do executivo liderado por Ursula von der Leyen, que ambiciona ter a Europa a atingir a neutralidade carbónica em 2050. Assim, e pela primeira vez, a Comissão avaliou os progressos dos Estados membros no cumprimento dos 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas do ponto de vista das políticas macro-económicas e do emprego. Também foram identificados os desafios e oportunidades decorrentes da mudança de paradigma energético e climático em cada um dos 27 países da União Europeia e divulgada a proposta de elegibilidade territorial do novo Fundo de Transição Justa, que vai concentrar o seu investimento nas zonas onde os riscos e incertezas associadas a essa mudança são mais agudos.

Três perguntas a Valdis Dombrovskis Quais são as principais conclusões deste Pacote de Inverno do Semestre Europeu?

Primeiro que tudo, sublinho que políticas económicas e orçamentais responsáveis continuam a ser uma condição importante para ter crescimento e emprego sustentável e assegurar a estabilidade financeira e macroeconómica. Desse ponto de vista, são preocupantes os elevados níveis de dívida que persistem em alguns países, e que obrigam a uma diferenciação das políticas orçamentais. A nossa observação é que alguns Estados-membros ainda estão a sentir dificuldades para voltar ao nível de investimento público que tinham antes da crise. Mas, ao mesmo tempo, verificamos que outros tipos de despesa pública são agora mais elevados do que antes da crise, portanto há uma clara necessidade de melhorar a qualidade das finanças públicas. O crescimento da produtividade continua a ser um desafio muito grande, e por isso neste Semestre estamos a pôr uma ênfase mais forte nesse crescimento. Vemos a necessidade de remover barreiras ao investimento, e também de investir mais em novas tecnologias, fortalecer a performance em inovação e investigação. As apostas no ensino e na melhoria das qualificações também serão críticas. Tal como nas previsões de Inverno, esta análise ainda não reflecte o eventual impacto da crise do coronavírus na economia europeia. Até que ponto está preocupado com os últimos acontecimentos? E até que ponto será sensível a pedidos como o da Itália para que a resposta à crise seja tida em conta na avaliação das contas públicas?

Estamos a seguir de perto todos os desenvolvimentos, não tanto no contexto da economia, mas em termos de saúde pública e para lidar com riscos para a população. Mas naturalmente esta crise também terá implicações económicas. A nossa avaliação será revista na Primavera, porque claramente este é um factor de risco que pode afectar o crescimento económico. Tudo vai depender da evolução da epidemia, se vai recuar ou continuar… Ainda há muitas incertezas. Quanto às implicações orçamentais, já temos uma cláusula no Pacto de Estabilidade e Crescimento que diz respeito a ocorrências invulgares e que estão fora do controlo dos governos — e que basicamente abrange situações de emergências. Naturalmente as questões levantadas pelo coronavírus seriam elegíveis por esta cláusula. Por isso, se houver um pedido concreto de algum Estado-membro estamos abertos a discuti-lo. Nesta apresentação foram introduzidas algumas novidades, como a análise dedicada à sustentabilidade ambiental ou a avaliação do uso do Fundo de Transição Justa. No trilho do Green Deal, em que ponto está o debate sobre a flexibilização das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento para acomodar os investimentos “verdes” no cálculo do défice?

Na estratégia anual de crescimento para 2020 já pusemos um foco maior na avaliação da performance dos Estados-membros do ponto de vista da sustentabilidade climática e ambiental. No Semestre Europeu, a nossa avaliação é feita em função das regras actuais. Mas no contexto da revisão do two-pack e six-pack já lançámos uma consulta pública sobre potenciais mudanças das regras orçamentais da UE. A nossa intenção é terminar a consulta pública em meados do ano, e conseguir ter propostas sobre os próximos passos até ao fim de 2020. Há vários elementos que são importantes. Um é avaliar as potenciais implicações de forma a encontrar um equilíbrio entre a necessidade de assegurar a sustentabilidade orçamental e a necessidade de financiar novas prioridades, incluindo as transições ambientais e digitais. Outro elemento é construir um consenso sobre o assunto. Sabemos que este debate é bastante divisivo, e, portanto é importante ter um consenso para termos a certeza de que se formos abrir as regras orçamentais, é para que elas sejam melhores do que são agora.