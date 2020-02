Bolsas recuam pela quinta sessão consecutiva

As principais bolsas mundiais seguem, pela quinta sessão, com perdas, pressionadas pelo surto de coronavírus, com as suas consequências económicas a continuar a dominar a atenção dos investidores.

Pelas 10:30 horas de Lisboa, o índice Euro Stoxx 600 cedia 1,22%, com os índices das principais praças europeias a caírem: Londres a perder 0,71%, Paris a recuar 1,02%, Frankfurt em baixa de 1,57%, Madrid a descer 0,96% e Milão praticamente na linha de água depois de ter estado já a cair 1,68% no arranque da sessão. Em Lisboa, o PSI20 deslizava agora 1,65% - desde 21 de Fevereiro, a queda do principal índice português é de 7,45%.

Os analistas internacionais citados pela agência financeira Bloomberg afirmaram que os investidores estão preocupados com o alastramento do novo coronavíros e com as suas ramificações à economia, o que poderá levar ao abrandamento do crescimento da economia global.

Os mercados atravessam uma fase de turbulência e a questão que se coloca é a de saber até onde irá a correcção bolsista, salientaram. Normalmente, os investidores consideram que um mercado entra em correcção (de um título ou de um índice) quando há uma queda de 10% ou mais face ao mais recente máximo desse indicador.

Esta quinta-feira, se a sessão fechar novamente em perdas, será a quinta seguida. Nas últimas quatro sessões de negociação, cerca de 3 mil milhões de dólares foram eliminados do valor das acções mundiais, com os economistas a reduzirem as previsões de crescimento e as empresas a alertarem para lucros mais baixos devido ao vírus.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de pelo menos 2763 mortos e cerca de 81 mil infectados, de acordo com dados reportados por mais de 40 países e territórios. Das pessoas infectadas, quase 30 mil recuperaram.

Além dos mais de 2700 mortos na China, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.

Nis EUA, o organismo para o controlo de doenças e prevenção aconselhou os norte-americanos a estarem preparados para o alastrar do vírus. Em Portugal, já houve 17 casos suspeitos, que resultaram negativos após análises.

O único caso conhecido de um português infectado pelo novo vírus é o de um tripulante de um navio de cruzeiros que foi internado num hospital da cidade japonesa de Okazaki, situada a cerca de 300 quilómetros a sudoeste de Tóquio.

A bolsa nipónica perdeu 0,8% no fecho desta quarta-feira, com a preocupação sobre o Covid-19 possa forçar a canceçlamento dos Jogos Olímpicos no Japão, agendados para Julho próximo.

Ouro valoriza, petróleo cai

Com o surto do coronavírus, os investidores têm cada vez mais depositado os seus activos em ouro numa tentativa de evitar exposição a activos de risco.

O preço do ouro à vista voltou a valorizar, seguindo a ganhar 1%, para cerca de 1.650 dólares por onça, depois de na segunda-feira passada ter subido aos 1688,66 dólares por onça.

No sentido inverso, as preocupações com o abrandamento económico e, logo, com a redução da procura de petróleo levavam o Brent (de referência para a economia portuguesa) a recuar 2%, para 53,84 dólares para barril, enquanto o petróleo do Texas, o West Texas Intermediate, cedia 1,7%, para 49,05 dólares por barril.