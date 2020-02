Auto-estradas do interior com descontos entre os 40% e os 55%

Os descontos nas portagens do interior anunciadas pelo Governo como forma de fomentar a coesão territorial vão ser feitos de forma progressiva e de modo a privilegiar a quantidade, isto é, quem de facto vive e trabalha nessas regiões, no caso dos veículos ligeiros, e de forma a incentivar a utilização da via pelos pesados em períodos nocturnos. E pela primeira vez vão aplicar-se aos veículos pesados de transporte público de passageiros.

A medida vai ser levada a Conselho de Ministros pela ministra da Coesão territorial, Ana Abrunhosa, mas ainda não estará em discussão esta quinta feira, em Bragança, onde vão ser discutidas várias medidas para a coesão territorial e valorização do interior. O governo pretende implementar descontos que, no caso dos veículos ligeiros, das classes 1 e 2, podem chegar aos 40%. No caso dos veículos pesados, de passageiros ou de mercadorias, o desconto pode chegar aos 55%, no caso da circulação se efectuar em período nocturno.

O Jornal de Notícias, que avançou com as medidas que vão ser aprovadas amanhã, explica que a amplitude do desconto vai depender da frequência da utilização da via. Nos primeiros seis dias de utilização da, o condutor dos veículos da classe 1 e 2 vai pagar o valor integral da tarifa de portagem. A partir do sétimo dia, até ao décimo quinto, beneficiará de um desconto de 20%. A partir do 16º dia, o desconto sobe para 40%. No final dom mês, contabiliza o JN, o valor médio do desconto será de 20%. Se viajou ou 30 dias por mês, o desconto médio subirá para os 25%.

Também o sistema de cobrança de portagens aos veículos pesados de mercadorias e de passageiros vai ser alterado. Uma das novidades é o facto de os transportes públicos de passageiros passarem a beneficiar de descontos – o que é uma forma de incentivar a utilização de transportes públicos. Quanto aos pesados de mercadorias, serão revogadas as quatro portarias anteriores. Tanto para os passageiros como para as mercadorias, os descontos serão os mesmos: 35% de desconto nas viagens efectuadas durante o dia, e 55% de descinto para as viagens efectuadas à noite.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em declarações à Renascença esta quarta-feira, a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, explicou que o objectivo “é beneficiar, de facto, quem vive e quem está no território”. De acordo com as simulações do Governo, a que o PÚBLICO teve acesso, o utilizador de um veículo de classe 1 que resida em Bragança e se desloque diariamente a Vila Real (usando a subconcessão transmontana), paga actualmente uma tarifa de viagem de 5,64 euros por dia, 248,16 euros ao fim de 22 dias de trabalho. Com a nova portaria o valor das portagens ao fim de 22 dias é de 198,53 euros. Já no caso de uma carrinha de venda de pão (veiculo de classe 2) que se desloque diariamente entre Castelo Branco e a Covilhã (A23), e pague actualmente por dia 6,71 euros de tarifas de portagem - isto é, 3000,61 euros no final dos 30 dias do mês, conseguirá uma poupança de 102 euros mensais com a aplicação da nova tarifa.

Os descontos vão abranger as auto-estradas A22 (Algarve), A23 (Beira Interior), A24 (Interior Norte, A25 (Beiras Litoral e Alta), A28 (Norte Litoral), A4 (Subconcessão AE Transmontana e Tunel do Marão) e as A13 e A13-1 (subconcessão Pinhal Interior). Tratam-se tanto de estradas que estão a funcionar em regime de ex-SCUT: isto é, que foram contratadas para funcionar como autoestradas sem custos para o utilizador, mas cujos contratos foram renegociados para acomodar a cobrança de portagens , e que vão obrigar a renegociações de contrato com os privados. O lote de descontos também abrange estradas que foram directamente lançadas como subconcessões da Infraestruturas de Portugal, como é o caso do Túnel do Marão.

Estes descontos já terão sido aprovados pelo Ministério das Finanças, mas só depois da aprovação em Conselho de Ministros é que poderão ser fechadas as negociações com os parceiros provados para a renegociação do contrato. A ministra Ana Abrunhosa mantém a expectativa de que as novas tarifas possam começar a ser aplicadas no terceiro trimestre deste ano, isto é, a partir de Julho.