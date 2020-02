Ajudas ao Novo Banco atingem quase 3000 milhões em “ano de viragem”

Os resultados do Novo Banco referentes a 2019 vão ser apresentados na próxima sexta-feira, mas um dos accionistas já revelou qual a factura que será passada ao Estado. O banco que nasceu do fim do BES vai pedir ao Fundo de Resolução 1037 milhões de euros, elevando para 2978 milhões de euros o valor total injectado no Novo Banco ao abrigo do Mecanismo de Capital Contingente entre 2018 e 2020. Bloco destaca que já há um “buraco de 400 milhões” no Orçamento do Estado (OE) para este ano.

Continuar a ler