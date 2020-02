FIFA não dá razão ao Sporting nos casos de Rafael Leão e Rúben Ribeiro

O Sporting perdeu as acções que tinha colocado junto da FIFA relacionadas com as rescisões por justa causa dos jogadores Rúben Ribeiro e Rafael Leão, que se seguiram à invasão à Academia do clube, em Alcochete.

O emblema de Alvalade, juntamente com ambos os atletas, foi nesta quarta-feira notificado pela FIFA da decisão sobre as queixas apresentadas contra os dois jogadores e, no essencial, o organismo que superintende o futebol mundial, deu razão aos futebolistas.

A SAD verde e branca informou, entretanto, que “já solicitou os fundamentos de cada uma das decisões para as analisar aprofundadamente e preparar os competentes recursos” para o Tribunal Arbitral de Desporto, em Lausanne.