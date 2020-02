Fora-de-jogo posicional, tackle deslizante e pontapé de penálti

Do jogo entre o Gil Vicente e o Benfica, destaque para dois lances muito interessantes no que diz respeito à avaliação do fora-de-jogo: um em que os “encarnados” obtiveram o golo que lhes deu a vitória, o outro num golo que lhes foi anulado. Para mim, em ambas as situações, as decisões tomadas, quer de validar, quer de anular, foram correctas e assertivas, mas vamos então analisar estes dois momentos.

Ao minuto 16, Pizzi, ao bater um livre, cruza a bola que vai na direcção de Taarabt. O marroquino, estando no momento do passe em fora-de-jogo posicional, não tomou parte activa na jogada, sendo que a bola entretanto foi interceptada e jogada de cabeça de forma deliberada por um jogador gilista, Igor Nogueira, que ao cortar a bola a colocou numa zona na qual Taarabt a foi recuperar, centrando depois para Vinícius finalizar com sucesso.

A questão passa por saber se pode considerar-se que o criativo marroquino do Benfica, que estava em fora-de-jogo posicional, tirou vantagem da posição em que se encontrava. A lei 11, na sua página 100, é muito clara quando diz que um jogador, ao jogar a bola deliberadamente, ou seja, ao ter intenção de tocar e jogar a bola, se esta depois vai para um adversário, a sua posição de fora-de-jogo deixa de ser sancionada. Só assim não seria se a bola tivesse ressaltado no defesa gilista, o que não foi o caso. E também seria punido se essa acção deliberada fosse no sentido de defender a bola que ia para a baliza, como é o caso típico, por exemplo, dos guarda-redes que, ao defenderem a bola quando esta é chutada para a sua baliza, a colocam, mesmo sem querer, num jogador que estava em posição de fora-de-jogo quando o colega a rematou. Esta, porém, é uma situação excepcional.

Para que não restem dúvidas acerca da legalidade deste lance, transcrevo o texto da lei que diz “… Não se considera que um jogador tira vantagem da posição de fora-de-jogo quando recebe a bola de um adversário que jogou a bola deliberadamente (excepto numa defesa deliberada) …”

A outra situação ocorreu ao minuto 36, quando Vinícius, em fora-de-jogo posicional, se movimentou e aproximou-se de Ruben Fernandes para ir receber e disputar a bola que lhe foi passada. Mesmo não tocando no esférico, acabou o avançado brasileiro por ter interferência na acção do adversário, que deu um pontapé em rosca na bola.

Esta acção de Vinícius enquadra-se no que antes se designava por influenciar o adversário e actualmente se chama ter impacto no adversário. Nas páginas 99 e 100, podem ler-se os diversos pontos que sustentam esta interferência no oponente, mesmo sem tocar ou jogar a bola. “… Disputando a bola com o adversário, tentando claramente jogar a bola que se encontra perto quando esta acção tiver impacto no adversário, tomando uma acção obvia que tenha um impacto claro na capacidade de o adversário jogar a bola”. Um comportamento que deve ser sancionado com fora-de-jogo.

Destaque ainda para o jogo entre Sporting e Boavista, no qual, ao minuto 63, Ricardo Costa entrou em tackle deslizante sobre Gonzalo Plata. O árbitro, iludido pelo eventual corte na bola do jogador boavisteiro, nada assinalou. O videoárbitro (VAR), ao fazer a revisão do lance, e por considerar que a decisão inicial foi um erro claro e óbvio de análise, levou o árbitro a ir ao monitor verificar o lance. Mesmo assim, a decisão acabou por manter-se.

Na minha opinião, trata-se de um erro evidente de interpretação, pois não só houve derrube (rasteira) do jogador leonino, como a entrada do central do Boavista foi feita com uso excessivo de força, pondo em risco a segurança e a integridade física de Plata, razão pela qual também deveria ter sido exibido o respectivo cartão vermelho.

Do jogo disputado no Estádio do Dragão, destaque para as três situações ao nível do pontapé de penálti. Ao minuto 40, foi correcta a intervenção do VAR, pois Uribe rasteirou com o seu pé direito o pé esquerdo de Jackson Martínez. Contudo, na minha opinião, o VAR deveria ter também intervindo em mais dois lances de penálti e ambos a favor a favor do FC Porto: ao minuto 1, quando Soares, no interior da área, é agarrado e puxado pela camisola, levando à sua queda; e ao minuto 67, quando William, com o seu pé direito, pisa de forma clara o pé direito de Zé Luís e acaba por derrubá-lo.