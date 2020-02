Morreu David Roback, fundador dos Mazzy Star

David Roback, guitarrista e compositor, co-fundador da banda norte-americana Mazzy Star, morreu aos 61 anos, anunciou esta terça-feira um representante desta formação. As causas da morte não foram dadas a conhecer.

Roback, que preferia isolar-se dos holofotes da indústria da música, fundou as bandas Opal (mais tarde renomeada Mazzy Star) e Rain Parade, ajudando, assim, a definir o rock underground de L.A. nas décadas de 1980 e 90, escreve o jornal Los Angeles Times.

Tocando teclas e guitarra, David Roback fundou os Mazzy Star com Hope Sandoval e com ela foi responsável por todas as canções do grupo: Roback escrevia a música, Sandoval a letra. Fade into you, Blue flower e Into dust estão entre os seus temas mais populares.

Arredio à imprensa e frontalmente contra o culto da personalidade promovido pelo universo da pop, Roback teria preferido que o seu obituário não contivesse pormenor algum sobre a sua vida para além da carreira, continua o jornal norte-americano. “É preciso deixar algo a cargo da imaginação das pessoas para que elas sintam que estão a participar. Música é música. Nós não queremos fazer parte de algo em que tudo está determinado. Sentimos que as pessoas devem poder fechar os olhos e ouvi-la”, disse numa das suas raras entrevistas ao diário The Times em 1993, numa altura em que os Mazzy Star tinham acabado de lançar o seu álbum So Tonight That I Might See e competiam no mercado com grupos como Nirvana, Pearl Jam e Green Day.

A banda estreara-se três anos antes com She Hangs Brightly e continuava a oferecer bonitas canções melancólicas sobre o amor e a perda, descreve ainda o Los Angeles Times.

Os Mazzy Star continuaram a sua carreira sem interrupções até 1997, ano em que David Roback se mudou para a Noruega. O músico só voltaria a encontrar-se com Hope Sandoval em palco mais de dez anos depois, lançando o quarto e último álbum da banda, Seasons in Your Day, no ano seguinte, em 2013.

“Quando estou a trabalhar em música com a Hope é ela que ocupa os meus pensamentos”, disse Roback à revista Rolling Stone, aqui citada pelo diário The Guardian, aquando do regresso para um derradeiro álbum. “Temos tendência a ficar concentrados em fazer música só para nós.”

Os Mazzy Star tocaram em Portugal no Optimus Alive de 2012, numa noite em que os Radiohead foram cabeças de cartaz.