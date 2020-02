Quem tem medo de Shirley Jackson, ou os ares novos que Berlim respira

Não há edição do festival de Berlim na qual os locais não tenham queixas. Mesmo com uma nova direcção, 2020 não podia deixar de cumprir a tradição, numa cidade que está permanentemente em obras e onde as circunstâncias acabaram — com a renovação da Potsdamer Platz e subsequente encerramento de cinemas, lojas e restaurantes, a chegada à Europa do coronavírus e a alteração das localizações de projecções ou salas de imprensa — por criar alguns problemas ao quotidiano já bem enraizado dos visitantes de todo o mundo.

