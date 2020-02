O ano zero do Portugal moderno

Inaugurada esta quinta-feira na Casa do Infante, a exposição 1820.Revolução Liberal no Porto, comissariada pelo historiador José Manuel Lopes Cordeiro, é o primeiro grande momento das comemorações municipais dos duzentos anos da revolta portuense do 24 de Agosto, tristemente marcadas pela morte inesperada do seu comissário-geral, Pedro Baptista, no próprio dia em que esta mostra abriu as portas.

