Isto é Gozar com Quem Trabalha, o novo programa de Ricardo Araújo Pereira: “Quanto mais interditos houver, melhor para nós”

Ricardo Araújo Pereira resume assim o seu novo programa na SIC, Isto é Gozar com Quem Trabalha: “É durante a semana estar a congeminar uma pequena bomba na esperança de que ela estoire no domingo, e o estoiro são gargalhadas.” Será por isso gravado ao vivo com público, que verá em primeira mão este novo “formato flexível” de cerca de 30 minutos que pode ter convidados e recorrer ao trabalho da Informação da SIC, focando-se na actualidade, com uma atenção especial à política.

