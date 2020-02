E se a solução passar por nos adaptarmos ao novo vírus?

Dia após dia, as notícias trazem os novos casos de infecção pelo vírus SARS-CoV-2 confirmados em todo o mundo e lembram que a lista de mortes também não pára de aumentar. Mas, enquanto isso, ganha também força a discussão entre os especialistas sobre a possibilidade de termos de (mais dia, menos dia) nos adaptar a esta nova realidade e aprender a viver com o novo coronavírus. Tal como acontece com a gripe sazonal, os próximos Invernos podem vir a incluir a Covid-19 como uma doença comum da época?

Continuar a ler