Coronavírus: especialistas não defendem rastreios à entrada de Portugal

Face ao rápido aumento de casos de infecção pela nova estirpe do coronavírus (Covid-19) no Norte de Itália, que até segunda-feira à noite infectou mais de duas centenas de pessoas e provocou sete mortes, o nível de preocupação disparou na Europa e Portugal decidiu também reforçar as medidas de prevenção e contenção. Passam agora a estar disponíveis mais cinco hospitais para receber casos suspeitos, para além dos três que já o estavam a fazer, e foram activados mais quatro laboratórios para os testar. Nos voos vindos de Itália, começarão também em breve a ser distribuídos folhetos informativos.

