Acórdão do juiz Rui Rangel posto em causa pelo Tribunal dos Direitos Humanos

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condenou esta terça-feira o Estado português por causa de uma decisão judicial tomada por dois juízes do Tribunal da Relação de Lisboa, Almeida Cabral e Rui Rangel. Este último magistrado é o principal arguido da Operação Lex, por suspeitas de venda de sentenças.

O caso remonta há 14 anos, altura em que o empresário de Braga não via com bons olhos as críticas do vereador José Sá Fernandes ao negócio da permuta do Parque Mayer, propriedade de uma empresa sua, a Bragaparques, por metade dos terrenos da Feira Popular, que pertenciam à Câmara de Lisboa. Como o autarca tinha anunciado que ia interpor uma acção popular para inviabilizar a operação imobiliária, Domingos Névoa tentou comprá-lo oferecendo-lhe 200 mil euros por intermédio do seu irmão, o advogado Ricardo Sá Fernandes.

Foram vários os encontros entre ambos, sempre gravados às escondidas pelo advogado. Mas na primeira conversa o advogado ainda não tinha autorização judicial para proceder à gravação. E acabou, por essa razão, por ser condenado em 2014 pelo Tribunal da Relação de Lisboa, que quadruplicou o valor da multa que lhe havia sido aplicada pelos juízes de primeira instância, de 1200 para 4800 euros.

A decisão foi controversa, uma vez que se não fossem as gravações – a primeira e as seguintes – Domingos Névoa não teria sido apanhado a tentar corromper o vereador. O empresário acabaria também condenado a cinco meses de pena suspensa e a entregar 200 mil euros ao Estado. Mas o caso acabaria por prescrever, razão pela qual acabou por nunca ter de desembolsar essa quantia.

Indignado por ter sido condenado por gravações ilícitas, Ricardo Sá Fernandes acabou por recorrer para o tribunal de Estrasburgo, que veio agora dizer que a decisão de Rui Rangel e de Almeida Cabral, que foi o relator da decisão, viola três preceitos da Convenção dos Direitos Humanos.