Morreu Laura Ferreira, mulher de Pedro Passos Coelho

Laura Ferreira, mulher do antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, morreu na madrugada desta terça-feira no IPO de Lisboa, onde estava internada, confirmou a Lusa junto de fonte oficial do PSD.

A fisioterapeuta de 53 anos lutava contra um cancro há cinco anos. Em 2015, Laura Ferreira foi diagnosticada com um tumor ósseo. Pedro Passos Coelho, ainda primeiro-ministro, confirmou em nota pessoal enviada à agência Lusa, que a mulher lutava contra uma doença oncológica, pedindo respeito pela privacidade da família.

“Como se tornou do conhecimento público recentemente, e para evitar mais especulações sobre este assunto, confirmo que foi diagnosticado à minha mulher, Laura Ferreira, um problema do foro oncológico que está a ser devidamente acompanhado”, referia Pedro Passos Coelho.

A fisioterapeuta nasceu na Guiné-Bissau, mas na sua juventude viveu também em Cabo Verde. O casamento entre o ex-primeiro-ministro e Laura Ferreira realizou-se em 2004.

Numa biografia autorizada publicada em 2015 sobre Pedro Passos Coelho, Somos o Que Escolhemos Ser, de Sofia Aureliano, é descrita a alteração de rotina sofrida pelo casal com a doença de Laura Ferreira. A obra detalha os desafios enfrentados pelo casal, desde as sessões de quimioterapia, à prótese que Laura foi obrigada a colocar no joelho. A fisioterapeuta não escondeu os receios que sentia, pouco meses após ter sido diagnosticada com o tumor.

“Eu tenho medo de deixar as minhas filhas, a minha família, o meu marido. Tenho muito medo de morrer. O Pedro consegue tranquilizar-me e dar-me uma força”, pode ler-se na página 145 da obra biográfica.

Marcelo salienta “traço de humanidade” de Laura Ferreira

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reagiu na manhã desta terça-feira à morte de Laura Ferreira. Numa nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo apresentou condolências a Pedro Passos Coelho, reforçando o “traço de humanidade” da mulher do ex-primeiro ministro. "O Presidente da República apresenta ao Dr. Pedro Passos Coelho as mais sentidas e amigas condolências neste momento de enorme perda da sua mulher, alguém que deixou um traço de humanidade e serviço comunitário na sociedade portuguesa”, diz a nota informativa. Com Lusa