Governantes, deputados e autarcas disputam eleições para distritais do PS

Oito dos 18 presidentes das federações distritais socialistas são de novo candidatos às eleições federativas. O calendário eleitoral está marcado para os dias 13 e 14 de Março e na corrida há três membros do Governo, como aconteceu há quatro anos. António Mendonça Mendes, Duarte Cordeiro e João Paulo Rebelo são os três rostos do Governo que vão a votos no PS.

Continuar a ler