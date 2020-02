Deputados do PS serão a terceira frente nos distritos

Os deputados do grupo parlamentar do PS vão envolver-se na estratégia do partido de percorrer os distritos do país e as regiões autónomas até às próximas autárquicas, articulando-se assim com a realização de conselhos de ministros descentralizados, que se iniciam na quinta-feira em Bragança, e com a iniciativa “Diálogo Olhos nos Olhos”, protagonizada pelo secretário-geral adjunto, cuja primeira sessão decorreu naquele distrito a 11 de Janeiro.

O objectivo formal das visitas que decorrerão numa primeira fase entre Março e Junho é a preparação do debate sobre o estado da nação, explicou ao PÚBLICO a líder parlamentar, Ana Catarina Mendes. Os deputados vão visitar os vários distritos para aferir de “falhas” do Estado, “necessidades e preocupações” das populações, de modo a “perceber o que é preciso fazer”.

A distribuição dos deputados para esta visita será feita e forma temática e de acordo com a organização das comissões parlamentares, precisou Ana Catarina Mendes, que assumiu que estas visitas estão coordenadas e têm como finalidade “complementar os “Diálogo Olhos nos Olhos” que está a ser feito mensalmente pelo secretário-geral adjunto, José Luís Carneiro”.

Com o partido na rua, a percorrer os distritos mensalmente, o primeiro-ministro, António Costa, entra nesta estratégia visitando cada distrito no início do mês para, no final, reunir o Conselho de Ministros para aprovar legislação que responda a necessidades concretas.

Depois de Bragança, o destino em Março será Castelo Branco, cidade onde está sedeado o gabinete do secretário de Estado Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Catarino, como o PÚBLICO noticiou. O tema em análise e debate será o das Florestas e o plenário de ministros vai reunir-se numa quinta-feira próxima do Dia da Árvore, 21 de Março. Em, Abril a estratégia dos socialistas será concretizada nos Açores.