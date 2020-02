Hosni Mubarak, o ditador que viveu o suficiente para ver derrotada a revolução que o depôs

Hosni Mubarak traçou o seu destino a 10 de Fevereiro. Havia dias que manifestantes saíam à rua, enfrentando a repressão, e esperavam que o então Presidente egípcio anunciasse a sua demissão. Em vez disso, em tom paternalista e cheio de apelos à conciliação, prometeu ouvir quem protestava, ao mesmo tempo que na Praça Tharir, do Cairo, as forças de segurança disparavam balas contra os manifestantes.

O ditador que governou o Egipto durante 30 anos, num estado de repressão permanente, morreu esta terça-feira, aos 91 anos, num hospital militar da capital egípcia, depois de anos com problemas de saúde e várias operações. Viveu o suficiente para ver a revolução que o afastou do poder ser derrotada por um golpe de estado e outro militar subir ao poder, reforçando ainda mais o aparelho repressivo.

A sua ascensão ao poder, diz o New York Times, foi descrita como um acidente da História e Mubarak nunca imaginou ser um dia Presidente do Egipto. Nascido a 4 de Maio de 1928 numa zona agrícola do delta do Nilo, o filho de um funcionário do Ministério da Justiça ingressou na academia militar e tornou-se piloto de caças. Comandante com provas dadas, foi promovido em 1972 a chefe da Força Aérea egípcia e não teve de esperar muito pelo seu grande teste: a guerra do Yom Kippur contra Israel, em 1973.

Elogiado pelo sucesso dos ataques aéreos iniciais contra as forças israelitas, nem que a derrota egípcia beliscou a sua reputação. A ponto de, em 1975, o Presidente Presidente Anwar al-Sadat o nomear vice-presidente. Quando o chefe de Estado que assinara a paz com Israel foi assassinado por islamistas, em 1981, Mubarak viu as portas da presidência serem-lhe subitamente abertas.

A primeira decisão que tomou ditou o rumo da sua governação: impôs o estado de emergência, o qual vigorou durante toda a sua presidência. Aquele que ficou conhecido por “Faraó" queria a estabilidade acima de tudo e de todos. E esta exigia eliminar qualquer dissidência, daí que tenha alargado o aparelho de segurança dpo Estado criado por Gamal Abdel Nasser e mantido por Sadat. A repressão tornou-se comum e a polícia e os serviços secretos os pilares do seu regime, perseguindo dissidentes, fossem islamitas ou laicos. Milhares foram detidos e torturados nas prisões geridas pelas forças de segurança.

O grande aliado dos Estados Unidos

A estabilidade interna foi acompanhada pela procura de aliados no Ocidente, em particular os Estados Unidos. Apresentou-se a si e ao Egipto como indispensáveis para o país e o Médio Oriente, por serem um travão ao crescimento do movimento islamita, à propagação do terrorismo na região, e garantia que a “paz fria” entre Israel e os Estados árabes se manteria depois do acordo de paz entre Cairo e Telavive, assinado em 1979. Tentou negociar, sem sucesso, a formação de um Estado palestiniano entre a Organização para a Libertação da Palestina e os israelitas e, mais tarde, em 2007, alinhou com Washington e Telavive no bloqueio à Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas.

Em troca do apoio egípcio, os EUA contribuíram anualmente com mais de mil milhões de dólares em ajuda militar, refere o New York Times, ao mesmo tempo que reduziam dez mil milhões de dólares da dívida soberana em troca da participação de 45 mil tropas egípcias na primeira Guerra do Golfo, em 1991, contra o Iraque de Saddam Hussein. Depois dos atentados de 11 de Setembro de 2001, as relações entre Washington e o Cairo no combate ao islamismo, principalmente na Península do Sinai, aprofundaram-se ainda mais.

O sucesso na política externa contrastava com os problemas económicos internos, que obrigaram o Presidente a levar a cabo tímidas reformas económicas, nomeadamente algumas privatizações, sem que o Estado, no entanto, perdesse o controlo da economia. Era suposto terem melhorado a vida de milhões de egípcios, mas assim não aconteceu: o desemprego e a inflação continuaram a relegar milhões à pobreza. As elites enriqueceram ainda mais e as desigualdades aumentaram a um ritmo galopante numa população que duplicou nos anos de Mubarak.

A revolta em Tahrir

No princípio da segunda década deste milénio, estavam criadas as condições para a crise levar à contestação do regime nas ruas e a imolação de um jovem vendedor na Tunísia serviria de rastilho para a Primavera Árabe que incendiou o Norte de África e o Médio Oriente. Em 2011, os egípcios, principalmente os jovens, saíram à rua para protestar pela falta de oportunidades e de liberdades políticas. O regime respondeu com repressão e a Praça Tahrir tornou-se em campo de batalha, com centenas de pessoas mortas.

Ao invés de conter os protestos, a violência recrudesceu a raiva contra o regime e Mubarak, que antes parecia inamovível, tremeu. Mas o velho Presidente recusou demitir-se, oferecendo apenas a vontade de ouvir em que já ninguém acreditava. E os protestos prosseguiram. O exército, desde sempre o pilar do regime, leu de outra forma a situação e deixou cair o Faraó, como forma de salvar o sistema . Mubarak foi deposto, detido e julgado, mas só porque nas ruas se exigiu que assim fosse. E porque o velho Presidente se recusou a deixar o país, como fez Ben Ali, o seu homólogo tunisino, que partiu com a família para o exílio na Arábia Saudita.

Mubarak ficou, enfrentou doente as acusações de corrupção e de responsabilidade pela morte de 800 manifestantes nos 18 dias de revolta nas ruas do Cairo, respondendo aos juízes deitado numa maca. Em 2012, seria condenado a prisão perpétua, sentença que acabaria por ser revogada cinco anos depois. Em 2015, junto com os dois filhos, Gamal e Alaa, seria condenado a três anos de prisão por corrupção e libertado dois anos depois por motivos de saúde.

O percurso judicial de Mubarak parece acompanhar os acontecimentos políticos na sociedade egípcia. Em 2012, quando os juízes o condenaram, os gritos de revolta e as exigências para que fosse responsabilizado por décadas de repressão ainda se faziam ouvir, mas cinco anos depois a revolução já tinha sido derrotada pela força das armas.

A vitória presidencial do islamita Mohamed Morsi, líder da Irmandade Muçulmana, banida na era de Mubarak, foi um terramoto político para os velhos poderes, especialmente para os militares, que viam a sua influência ser posta em causa. Os protestos contra o o Governol de Morsi foram recebidos com a mesma repressão de sempre, só que desta vez os militares aproveitaram a instabilidade para derrubarem o chefe de Estado eleito, num golpe de Estado encabeçado pelo general Abdel Fatah al-Sissi, o novo homem forte das Forças Armadas.

“O que parece estar a acontecer no Egipto é a reprodução do regime de Mubarak sem, naturalmente, Mubarak, com o Estado a ter um papel central”, disse à Al-Jazeera Walid Kazziha, professor de Ciência Polícia na Universidade Americana do Cairo. É provável que para o velho Presidente, que morreu esta terça-feira de Carnaval, não deixasse de parecer uma ironia.