No Carnaval brasileiro vale tudo, menos assediar

Os vestígios de serpentinas e confetti assinalam o caminho na direcção do “trio eléctrico” que já desce a rua Augusta, em São Paulo. Para trás ficam homens e mulheres com enormes sacos a recolher o lixo, varredores de rua, e ainda alguns vendedores de cerveja. Por onde eles andam passaram poucos minutos antes milhares e milhares de pessoas a dançar, sambar e a beber ao ritmo de grandes êxitos do funk e do pop brasileiro que soam nas colunas.

