Praça Tahrir foi apenas um desvio numa história autoritária

Como Hosni Mubarak, Abdel Fatah al-Sissi não queria ser Presidente. As circunstâncias ditaram a chegada ao poder de ambos, mas aí chegados, trabalharam para se perpetuar no cargo por todos os meios. Mubarak, piloto de caças que herdou o poder quando Anwar Sadat foi assassinado pelos islamistas, ficou 30 anos. Sissi, um general discreto e aparentemente sem grandes ambições, alterou a Constituição para se manter até 2034. Os dois recorrendo ao exército como sustentação do regime e tendo a Irmandade Muçulmana como inimiga a abater.

Mubarak acabaria derrubado pela força das ruas, quando os militares deixaram de lhe valer. Sissi teme que a semente da revolução da Praça Tahrir (liberdade), da Primavera Árabe, que derrubou o regime de Mubarak, esteja latente, à espera de circunstâncias que ditem nova explosão.

Como escreve o artista egípcio Ganzeer, no site Middle East Eye, “para que milhões de pessoas percebam o erro das suas atitudes só precisam de apertar o interruptor”. Querendo com isto dizer que as pessoas que aclamavam nas ruas Mubarak e o seu Governo e vituperavam os revolucionários, rapidamente mudaram de lado, como um interruptor, assim que perceberam o regime perdido.

“Aqueles que parecem estar ao lado do ditador Abdel Fattah al-Sissi não o fazem por convicção, fazem-no por necessidade de protecção”, acrescenta Ganzeer. O Presidente egípcio sabe disso desde o primeiro momento, tanto assim é que só avançou à frente do exército para derrubar o Presidente eleito democraticamente quando a impopularidade de Mohamed Morsi era visível nas ruas.

Chegado à presidência, despiu a farda para se fingir civil, assegurou a sua vitória nas urnas e desde 2014 anda a fazer de tudo para se pôr a salvo da agitação das ruas, num país com quase um terço da população abaixo da linha de pobreza e um crescimento demográfico que a cada ano soma mais dois milhões de pessoas ao total de habitantes.

A construção de uma nova capital, longe do descontrolo do Cairo, engloba-se no propósito de pôr o poder político a salvo do poder das ruas, distanciar os protestos dos governantes, numa cidade controlada pelas forças de segurança, com sistemas de videovigilância em todos os cantos. Para que Sissi não fique tão vulnerável como Mubarak no Cairo.

O Egipto de Sissi é ainda mais sombrio que o de Mubarak. Até porque a pressão internacional em defesa dos direitos humanos era muito maior nos últimos anos de Mubarak do que é actualmente. Com a França a vender caças e sistemas de navegação militar por satélite, a Alemanha a multiplicar a venda de armas, os Estados Unidos a providenciar mais de mil milhões de dólares em ajuda militar e a Rússia a utilizar bases militares, o Egipto põe-se a salvo do criticismo internacional apesar da ficha manchada do Governo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“A repressão da era de Mubarak não deve ser branqueada, mas o antigo líder, pelo menos, delegava certas decisões, dava algum espaço às instituições civis e grupos independentes da sociedade civil”, referem Amy Hawthorne e Andrew Miller na Foreign Policy. “Em contraste, Sissi criou um regime mais ditatorial, mais sufocante, mais restrito na sua base de apoio – e, como tal, mais frágil. Achando Mubarak demasiado brando, Sissi colocou órgãos civis, como o Parlamento e as universidades, sob controlo das agências de seguranças que os encheram de leais manipuláveis. Esmagou toda a actividade política independente, eviscerou o Estado de direito e puniu duramente todos aqueles que ousaram sair da linha.”

Como escrevia Steve Cook em Dezembro de 2018 na mesma Foreign Policy, apesar dos acontecimentos de 2011, “o Egipto nunca se desviou de um caminho autoritário”, mas a “grande diferença entre a era de Sissi e os que tinham vindo antes é o grau de força aplicado pelas autoridades contra o seu próprio povo”. Como “Sissi não provoca a lealdade nos egípcios”, viu-se obrigado “a depender apenas em prisões, intimidação, violência e até assassínio, num esforço para forçar o Egipto a sujeitar-se à sua vontade”.

Não é que os egípcios tenham saudades de Mubarak, de Sadat ou de Nasser, todos eles capazes de governar com mão-de-ferro e de reprimir quem ousava pôr em causa o regime. Só que nove anos depois da Praça Tahrir se transformar em Praça dos Mártires para pôr termo ao regime corrupto de Hosni Mubarak, o Egipto está muito pior e isso fomenta a nostalgia.