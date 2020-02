Governo discute novo regime de mobilidade transnacional de mão-de-obra

Na próxima quinta-feira, Governo e empresários da construção civil vão estar no mesmo auditório a debater a melhor forma de agilizar a criação de um regime excepcional de vistos que permita a mobilidade transnacional para trabalhadores de empresas que actuam em vários mercados. Um regime destes pode ser útil a vários sectores de actividade e a vários países, mas são o sector da construção e o mercado de Angola os mais interessados em olhar com particular atenção para esta possibilidade.

