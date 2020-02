Lenine Cunha é campeão do mundo de triplo salto em atletismo adaptado

O atleta português Lenine Cunha sagrou-se esta terça-feira campeão do mundo de triplo salto nos mundiais de atletismo adaptado de pista coberta que têm lugar na cidade de Torun, no Norte da Polónia.

O atleta publicou uma fotografia com a bandeira portuguesa no Facebook, dando conta do feito.

Lenny, como é conhecido, tem 37 anos e é natural de Mafamude, Vila Nova de Gaia. É um dos desportistas mais medalhados do mundo, tendo já conseguido ultrapassar as 200 medalhas, um objectivo que tinha traçado em 2017.

Conheça melhor a história do atleta através deste perfil publicado no P3.