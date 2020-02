Plácido Domingo diz “assumir toda a responsabilidade pelos seus erros”

O tenor espanhol Plácido Domingo, acusado nos Estados Unidos de assédio sexual por vinte mulheres, pediu esta terça-feira perdão pelo sofrimento que tenha causado. “Quero que saibam que sinto sinceramente o sofrimento que lhes causei. Aceito total responsabilidade pelas minhas acções”, disse o tenor, de 79 anos, que até agora sempre negou firmemente as acusações.

Numa investigação publicada em Agosto pela agência Associated Press, nove mulheres alegaram ter sido assediadas pelo cantor no final dos anos 80. A mesma agência noticiosa publicou uma segunda investigação em Setembro, alegando que onze outras mulheres se apresentaram também como tendo sido vítimas do tenor.

No comunicado de imprensa divulgado esta terça-feira pela agência espanhola Europa Press, Plácido Domingo afirma “ter pensado nos últimos meses nas acusações” e indica “entender agora que algumas dessas mulheres podem ter medo de se expressar honestamente porque temem que as suas carreiras sejam afectadas”.

O pedido de perdão de Plácido Domingo chega no dia seguinte à decisão do júri de Manhattan de considerar o produtor de cinema Harvey Weinstein culpado de agressão sexual e estupro, veredicto aplaudido pelo movimento #MeToo.

Após as acusações de assédio sexual, Placido Domingo deixou em Outubro a direcção da casa de ópera de Los Angeles, que ocupava desde 2003. O tenor também desistiu de se apresentar na Ópera Metropolitana de Nova Iorque, enquanto outras óperas americanas cancelaram as suas actuações, que no entanto continuam na Europa.