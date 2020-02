Passageiros vindos de Milão apontam calma em Itália, mas pedem maior controlo

Na secção das chegadas do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, vários passageiros usam máscaras como forma de protecção. Os portugueses que chegavam de Milão, no voo da TAP que partiu do aeroporto de Malpensa, esta segunda-feira, mostravam alguma surpresa com o facto de não terem sido submetidos a controlos de temperatura em Itália. Um segundo doente proveniente desta cidade italiana deu entrada no Hospital de São João esta segunda-feira, depois de um primeiro viajante ter testado negativo. Apesar de reconhecerem a gravidade da situação, os portugueses desdramatizam os impactos do surto de Covid-19 na vida da região Norte de Itália.

