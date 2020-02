Queixa de agressão por polícia: “Estavam a espancar uma mulher na praça pública”

Era domingo e tinha estado a celebrar. Primeiro com um grupo brasileiro, depois num bar no Cais do Sodré, o Boteco da Dri. Ali encontrou amigos, dançou e ouviu música. Era um dia tranquilo de festa, sol e Carnaval. “Estava super feliz”, conta Taiane Barroso, de 31 anos, uma brasileira que vive em Portugal há dois anos e meio. “Até o pesadelo da noite” começar.

Pelas 22h30 começam a chegar à zona do Cais do Sodré “pelo menos duas” carrinhas de intervenção rápida da PSP, “com cerca de 20 homens”. Na Rua da Cintura do Porto de Lisboa abre-se um “clarão” entre as pessoas para os carros passarem. Havia muita gente, eram centenas, calcula. Os agentes começaram a empurrar as pessoas para o beco. Passavam mais autocarros, e a polícia continuou a desobstruir a estrada, relata.

A polícia de Lisboa em Portugal BATENDO COM CACETETE em duas mulheres sem motivo nenhum por favor @MidiaNINJA nos ajude a espalhar essa info pic.twitter.com/AbruuBcyZl — ?? (@runwithcoke) February 23, 2020

“Comecei a ouvir: ‘larga ela’”, conta ao PÚBLICO Taiane Barroso, que é editora no jornal Rosa, da Associação Renovar a Mouraria. Ela era uma mulher jovem que Taiane não conseguiu identificar até agora, e que “estava no chão com polícias à volta, imobilizada, dois agachados e mais à volta, olhando”, afirma. “Cheguei correndo, passei entre os policiais, abracei-a e prendi-a no meu braço. Vi que tinha sangue na perna, estava o tempo inteiro a proteger o rosto dela”. Taiane Barroso acrescenta: “Eu entrei [para a defender] e é o que se vê no vídeo.”

O que se vê nesse vídeo que andou a circular nas redes sociais esta segunda-feira? Taiane Barroso a ser agarrada por um agente da Unidade Especial de Polícia, que a tenta manietar com um bastão encostando-o com força no pescoço dela. Esse mesmo agente empurra-a e ela cai no chão. Depois ela levanta-se. A dada altura estão uns quatro ou cinco agentes à volta das duas mulheres.

Um dos agentes, que terá um papel de liderança na equipa, dá um tiro para o ar, enquanto outro agente arrasta Taiane Barroso pelo braço. Não se percebe o que terá motivado o tiro. Algemam a outra mulher. Taiane Barroso nem se apercebeu que tinha sido disparado um tiro. Viu que a jovem tinha sangue.

Ao que o PÚBLICO apurou, a mulher terá ficado com uma fractura na cabeça durante a detenção. A mulher terá sido detida e levada para um hospital, mas até agora a Direcção Nacional da PSP ainda não prestou esclarecimentos. “Nem me apercebi do que estava acontecendo, só queria que não levassem ela. Estava a tentar apenas segurar a menina”.

Taiane Barroso saiu dali com o amigo. “Não faço ideia quem era a mulher, no vídeo não aparece o rosto dela”. O amigo que estava a filmar seria também agredido com um bastão. Ela sentou-se no chão. “Chorei, chorei, chorei.” Uma outra testemunha que quis anonimato referiu que a polícia tinha atirado de forma gratuita para “mais de uma centena de foliões pacíficos e multiculturais”. E “diante de nossos olhos, obviamente de forma gratuita, e ao tentarmos defendê-las, o policial atirou ao alto e fomos afastados com ameaças com cacetetes”.

Taiane seguiu tentando acalmar-se. O amigo mostrou-lhe o que tinha filmado. Ficou “super chocada”, não tinha ideia “da violência” que acontecera. E ficou a pensar na mulher que estava estendida no chão. “Estou mais preocupada em achar essa menina e ver se ela sofreu alguma coisa.” Já fez vídeos no Facebook para tentar encontrá-la.

Taiane Barroso ficou com um inchaço no braço. E hoje tem medo. “Do nada, isto parece o Brasil. Aqui é uma cidade segura, mas começo a ficar paranóica com essa banalização da violência. Principalmente depois do caso da Cláudia Simões. É assustador. Não posso dizer que foi directamente ligado a racismo ou xenofobia, sei que foi uma violência misógina. Foi tremendamente desproporcional ter cinco homens em cima de uma menina: estavam a espancar uma mulher na praça pública, com umas trezentas pessoas, numa festa em que 90% das pessoas eram brasileiras. Não veria aquilo tipo de violência com uma portuguesa ou uma alemã.”

Taiane Barroso já foi à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) fazer denúncia, ia ao hospital por causa do braço e planeia entregar uma queixa ao Ministério Público na quarta-feira.