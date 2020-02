DGS deve activar plano de contingência mais vasto, defende associação de médicos de saúde pública

A “subida muito rápida” de casos de infecção com o Covid-19 em Itália deverá levar a Direcção-Geral da Saúde (DGS) a definir e accionar um plano de contingência mais vasto do que as orientações técnicas que divulgou até agora para lidar com os diversos cenários possíveis em Portugal, preconiza o presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia.

“É necessário repensar o raciocínio efectuado até agora. Esta subida muito rápida de casos [em Itália] e a transmissão generalizada deixa-nos muito preocupados. O que foi divulgado até à data em Portugal foram orientações técnicas sobre o que fazer perante um caso”, explicou Ricardo Mexia. “Também o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças [ECDC nas siglas em inglês] estará, imagino, a repensar a avaliação de risco que efectuou”, acrescentou.

Nesta segunda-feira, os responsáveis da DGS estão reunidos para decidir se avançam com novas orientações técnicas e medidas de segurança face ao surto observado em Itália.

No domingo, a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, sublinhou à Rádio Observador que esta situação é “relativamente nova” e que por isso iria ser analisada toda a informação disponível para decidir se a DGS avança ou não com medidas adicionais.