Um concurso de fotografia para celebrar a engenharia portuguesa

“Há engenharia em tudo o que há.” Desde Novembro de 2019, este mote é marca verbal registada da Ordem dos Engenheiros – Região Norte (OERN). Uma maneira de dizer que a mesma está “em tudo o que nos rodeia” – “embora possa muitas vezes ser tão discreta que nem damos por ela”, conta a instituição ao P3. Há a engenharia têxtil, “que nos deu maneiras diferentes e cada vez mais confortáveis de enfrentar o frio”, assim como a engenharia alimentar, “que permitiu o café que bebemos”, ou a engenharia de estradas e transportes “que nos trouxe até aqui”. Agora, há um concurso fotográfico que pretende homenagear todas estas vertentes.

A OERN desafia os membros registados da Ordem dos Engenheiros (OE) a capturar imagens de obras da engenharia portuguesa que possam contribuir para o “reconhecimento do seu valor social” — ​e que a divulguem em “todo o mundo”. A iniciativa, aberta a todos os colégios e especialidades da OE, culmina numa exposição no Palácio da Bolsa, no Porto, que deve arrancar entre o fim de Maio e o princípio de Junho, e que vai contemplar as três melhores fotografias.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os concorrentes têm até 19 de Março para enviar as propostas fotográficas e cada participante pode entregar no máximo duas imagens, podendo, no entanto, concorrer mais do que uma especialidade da OE. A melhor fotografia recebe um prémio de 1000 euros. Há ainda 500 euros para a segunda escolha e 250 para a terceira. O júri é composto por Ricardo Fonseca, economista e fotógrafo amador, António Campos e Matos, engenheiro e também ele fotógrafo amador, e a fotojornalista Lucília Monteiro. As três melhores submissões de cada um dos colégios recebem uma menção honrosa, para além de serem incluídas no catálogo que vai acompanhar a exposição.

Mais populares A carregar...

As candidaturas ao concurso devem ser apresentadas mediante o preenchimento da ficha de inscrição disponível no site. O regulamento pode ser consultado aqui.