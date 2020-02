Mas afinal que Justiça é a nossa?

Assim que chego à banca, onde compro os meus habituais jornais, dou com esta notícia; “Cinco Juízes na teia da corrupção”. Já a tomar a “bica da manhã”, digo para comigo: este país, aliás este Governo, está um caos! É na Saúde, na Educação, e agora na Justiça, vão aparecendo casos e mais casos, mas Juízes estarem envolvidos em casos de corrupção, é na realidade, fora do vulgar! O Presidente da Associação Sindical dos Juízes, Manuel Soares, pediu e bem, uma investigação rigorosa ao sistema de distribuição de Processos na Relação, exigindo que as Penas a aplicar aos Juízes fossem agravadas, em virtude dos deveres de função. Cabe a Maria José Morgado, investigar este caso, inadmissível em qualquer país do Mundo.

Tomaz Albuquerque

Lisboa

Amigo dos animais?

Ainda que indirecta e involuntariamente, o cavaleiro tauromáquico João Moura acaba de prestar um péssimo serviço à causa da defesa da tauromaquia enquanto expressão cultural com grande e antiga tradição em Portugal.

A divulgação pela GNR, através de fotos, da forma negligente e cruel (para ser brando), como trata os seus galgos, não abonam nada a favor da relação de João Moura com os animais que tem a seu cargo e que tem a obrigação de tratar com humanidade.

Quando um dos pilares da defesa da tradição tauromáquica é a ligação afectiva de aficionados e toureiros a touros e cavalos, o tratamento desumano como Moura sujeitava os seus cães, contradiz frontalmente essa ligação. Não pode ser amigo dos animais quem assim trata os infelizes galgos que cria para o divertimento das corridas.

Para mim, que não sendo propriamente aficionado, reconhecia a sua arte equestre, desceu até ao fim na escala da consideração em que o tinha.

A Justiça não pode ficar indiferente a este caso. Um castigo exemplar é fundamental para evitar novos casos desta natureza. Sendo homem de grandes posses, que tal a condenação a garantir a alimentação dos cães à guarda do canil municipal durante alguns anitos? Assim, pelo menos o sofrimento dos galgos, teria servido para o bem-estar dos seus semelhantes.

Helder Pancadas

Sobreda

A floresta e os fogos

Como este Fevereiro vai anormalmente quente, o governo já começou com anúncios a solicitar aos proprietários dos terrenos florestais que os tratem 50 m em volta de cada casa e 100 m em volta de aglomerado de casas. Esqueceu-se dos 10 m para cada lado das estradas e esqueceu-se de que os proprietários de facto de muitos desses terrenos florestais não são proprietários de direito, porque as propriedades estão em nome de pais ou avós, já falecidos, o que entre outras vantagens permite a esses proprietários não pagarem IMI.

Ou se legisla de modo a impedir que esses “proprietários de facto” continuem a existir, ou não vale a pena a propaganda. Eles não farão nada, como tenho constatado aqui no concelho de Ourém.

Talvez agora que as eleições vêm longe, o PS tenha a coragem de avançar contra esta posse oportunista das terras, porque mexer na propriedade rural não costuma dar muitos votos, antes pelo contrário.

Não o fazer é abandonar a floresta aos fogos do costume. É que já tive alguns “à porta” de casa.

Victor Macieira

Casal dos Bernardos