SPD vence em Hamburgo e acelera escolha de novo líder da CDU

Os sociais-democratas alemães venceram no domingo as eleições regionais de Hamburgo, mantendo o poder na cidade-Estado germânica. Resultados preliminares indicam que o SPD conquistou 39% dos votos, seguido dos Verdes, que somaram 24,2% das preferências. É agora expectável uma coligação entre sociais-democratas e ecologistas.

A CDU de Angela Merkel caiu do segundo para o terceiro lugar naquele bastião do centro-esquerda, conseguindo apenas 11,2% dos votos, o que levou já, esta segunda-feira, à marcação de um congresso extraordinário dos democratas cristãos para 25 de Abril, em Berlim, onde deverá ser escolhido o próximo líder do partido.

“É um dia amargo para a CDU na Alemanha e é um resultado historicamente negativo em Hamburgo”, reconheceu o secretário-geral do partido, Paul Ziemiak, citado pela Reuters.

A programada sucessão de Angela Merkel mergulhou em incerteza a 10 de Fevereiro quando Annegret Kramp-Karrenbauer apresentou a demissão da liderança da CDU na sequência da crise na Turíngia, quando os democratas cristãos votaram ao lado da direita radical da Alternativa para a Alemanha para eleger um chefe de governo estadual dos liberais do FDP, quebrando assim o “cordão sanitário” que vigora a nível nacional em torno da extrema-direita germânica (a AfD) e motivando uma onda de protestos contra o partido da chanceler alemã.

A AfD, por seu turno, ultrapassou por pouco o limiar de elegibilidade, os 5%, não conseguindo traduzir em Hamburgo a onda de apoio popular que tem colhido nos estados da antiga Alemanha de Leste.