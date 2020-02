Labour procura novo líder para resgatar aos tories estatuto de partido popular

As ressacas eleitorais nunca são fáceis. Mas o cenário com se depara, hoje, o Partido Trabalhista britânico é alarmante: apenas oito vitórias em 28 eleições legislativas desde 1918 e o pior resultado em 84 anos na última disputa pelo poder, contra Boris Johnson. Dados preocupantes, aos quais acresce a perda do estatuto exclusivo de partido popular, fruto do desempenho sensacional e das conquistas territoriais do Partido Conservador nas eleições de Dezembro. Reverter o ciclo de insucesso e criar condições para voltar a disputar o poder aos tories são, por isso, obstáculos imensos para o próximo líder trabalhista, cujo processo de escolha entra agora na sua derradeira e decisiva fase.

