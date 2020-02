Homem atropela várias pessoas em desfile de Carnaval na Alemanha

Um condutor avançou, esta segunda-feira, sobre um desfile de Carnaval em Volkmarsen, no centro da Alemanha, fazendo pelo menos dez feridos. A cidade fica a mais de 400 quilómetros de Berlim.

A polícia do estado de Hesse (centro) informou que o condutor do automóvel foi detido, mas, de acordo com o jornal The Guardian, ainda não é capaz de confirmar se o incidente foi premeditado. No local, foi prontamente montada uma grande operação de emergência. Entre os feridos estarão crianças que participavam no desfile de Carnaval.

O incidente ocorreu ao princípio da tarde na cidade de Volkmarsen, cerca de 280 quilómetros a sudoeste de Berlim. Através das redes sociais, a polícia local apelou à contenção dos moradores na partilha de imagens na Internet, evitando a especulação e as informações falsas.

O jornal Frankfurter Rundschau citou testemunhas segundo as quais o condutor do veículo contornou uma barreira que bloqueava o tráfego do percurso do desfile, mas que não foi claro se pretendia atingir a multidão.

O incidente surge poucos dias depois de um homem, de 43 anos, ter assassinado a tiro dez pessoas na cidade alemã de Hanau. O homem, encontrado morto em casa pouco depois do ataque, teve “motivações xenófobas".