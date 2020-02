Concorrentes às obras da Metro do Porto com prazo alargado até 09 de março

Os concorrentes às obras da nova Linha Rosa e do prolongamento da Linha Amarela do Metro do Porto têm até 09 de Março para apresentarem propostas aos dois concursos, cujo prazo foi hoje prorrogado por duas semanas.

Os avisos da prorrogação foram publicados nesta segunda-feira em Diário da República (DR) pela Metro do Porto, sendo esta a segunda prorrogação de prazo anunciada em menos de um mês.

Fonte da Metro do Porto disse à agência Lusa que o objectivo deste novo prazo é permitir que os concorrentes pré-qualificados façam perguntas e pedidos de esclarecimentos sobre os cadernos de encargos.

Inicialmente o prazo para entrega de propostas terminava em 18 de Fevereiro, tendo passado para 23 de Fevereiro e agora para 09 de Março.

De acordo com a Metro do Porto, para cada concurso foram pré-qualificados sete concorrentes.

Os concursos para as duas empreitadas foram lançados no início de Abril, tendo o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, que tutela os transportes urbanos, apontado então para um prazo de três anos para a conclusão.

O aviso inicial publicado no DR indicava 42 meses (quatro anos) como “prazo de execução do contrato” da construção da Linha Rosa do Porto, com o valor base de 175 milhões de euros.

Quanto à obra de Vila Nova de Gaia, o prazo de execução previsto no DR era de 34 meses (dois anos e 10 meses), com o valor base de 95 milhões de euros.

Representando um investimento total de 307 milhões de euros, o prolongamento da Linha Amarela diz respeito ao troço entre Santo Ovídio e Vila d"Este, em Vila Nova de Gaia, e a Linha Rosa será feita entre os Aliados/Praça da Liberdade e a Casa da Música, no Porto.

O Metro do Porto opera actualmente em sete concelhos da Área Metropolitana do Porto através de uma rede de seis linhas, 67 quilómetros e 82 estações, tendo em 2019 ultrapassado os 71 milhões de clientes, de acordo com dados da empresa.