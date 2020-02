Câmara de Braga admite ceder Fábrica Confiança à Universidade do Minho caso não haja comprador

A antiga saboaria Confiança, em Braga, pode ser doada à Universidade do Minho para uma residência universitária pública, caso a autarquia não concretize a venda do complexo em hasta pública, disse esta segunda-feira o presidente da câmara.

Durante a reunião do executivo, Ricardo Rio adiantou que “não há urgência na venda, mas sim na recuperação do edifício”, pelo que se na hasta pública de dia 11 de Março não houver venda o edifício poderá passar para a Universidade do Minho.

A antiga fábrica de perfumes e sabões foi adquirida pela Câmara Municipal de Braga em 2011, por cerca de 3,5 milhões de euros. O objectivo era “manter a memória fabril da cidade”, mas a antiga saboaria acabou por nunca ter sido alvo de nenhuma intervenção “por falta de fundos” da autarquia ou fundos comunitários.

Segundo deu conta Ricardo Rio, caso a venda da Confiança não seja concretizada, a autarquia pretende doar o edifício à Universidade do Minho para que seja construída ali uma residência universitária pública.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No início do actual mandato, o executivo (PSD/CDS-PP/PPM) anunciou a intenção de vender a Confiança “para que não se degradasse ainda mais”, tendo havido três hastas públicas para o efeito, duas delas impedidas por providências cautelares interpostas por cidadãos.

O Tribunal Administrativo deu sempre razão à autarquia, pelo que o executivo decidiu avançar com a venda do edifício, mas com a obrigação daquele servir para uma residência universitária e com um caderno de encargos que, segundo a câmara, “garantia a preservação da memória da antiga saboaria”.

No entanto, o projecto tem sido alvo de muita contestação, nomeadamente do movimento constituído para “Salvar a Confiança”.