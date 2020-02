Freddie Mercury é nome de rua nos subúrbios de Londres

Uma rua nos subúrbios de Londres, onde o vocalista dos Queen viveu na adolescência, foi rebaptizada para Freddie Mercury Close. A cerimónia, que decorreu nesta segunda-feira, contou com a presença da irmã do falecido artista, Kashmira Cooke, e de uma pequena multidão que nem a chuva conseguiu demover.

Freddie Mercury era o nome artístico de Farrokh Bulsara, nascido na então colónia britânica de Zanzibar, a 5 de Setembro de 1946. Porém, quando a revolução atingiu aquele arquipélago autónomo da Tanzânia na costa da África Oriental, responsável pela deposição do sultão de Zanzibar e do seu governo de maioria árabe por revolucionários africanos em 1964, a família rumou a Inglaterra, tendo-se fixado em Feltham, na zona Oeste de Londres, mais precisamente no número 22 da Gladstone Avenue, um sítio marcado, simbolicamente, com uma placa azul em 2016.

Foto Kashmira Cooke tem mantido a memória do irmão viva - aqui, em 1999, numa exposição fotográfica em Mumbai, Índia, que tinha como objectivo a angariação de fundos para o combate à sida Savita Kirloskar/Reuters

Agora, mais de 28 anos depois da sua morte, as autoridades locais concordaram em rebaptizar parte da Hanworth Road, o endereço da sede da Organização Mundial Zoroastriana, a doutrina fundada na antiga Pérsia e praticada por Freddie Mercury em criança, que fica relativamente perto da primeira morada londrina do artista.

Considerado por muitos como a melhor voz de sempre do mundo da música, o vocalista dos Queen imortalizou temas como Barcelona, We are the champions, Under pressure, Will will rock you, Love of my life ou Don't stop me now.

Em 2018, a obra Bohemian Rhapsody, de Bryan Singer​, traçou o retrato do cantor ao mesmo tempo que delineou uma biografia dos Queen. Entre vários prémios, o filme amealhou quatro Óscares: melhor actor (Rami Malek, no papel de Mercury), edição, edição sonora e mistura de som.

Freddie Mercury morreu a 24 de Novembro de 1991, apenas um dia depois de ter emitido uma declaração em que confirmava padecer de sida. Após a sua morte, foi criado o Mercury Phoenix Trust, uma instituição que apoia projectos de combate ao VIH e à sida em todo o mundo.