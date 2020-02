BTS pede aos fãs que não vão aos seus concertos. A culpa é do coronavírus

O grupo de pop coreana BTS pediu aos fãs para que não vão aos próximos espectáculos. O objectivo é evitar que o coronavírus se propague. A Coreia do Sul é o segundo país com mais casos de COVID-19 identificados, mais de 700. A China é o primeiro, em terceiro o Japão e a Itália ocupa a quarta posição.

Esta semana, segundo a BBC, a banda sul-coreana vai filmar vários programas de televisão, em Seul, para marcar o lançamento do último álbum Map Of The Soul: 7. Assim como vai fazer uma conferência de imprensa, nesta segunda-feira, mas sem nenhum jornalista e também sem fãs. O grupo pede a que as pessoas não apareçam e assistam em directo. O mesmo acontecerá com os seus espectáculos, que serão levados a cabo, mas preferencialmente sem público ao vivo.

“Decidimos cooperar totalmente com a política do Governo e evitar fazer eventos com um grande número de participantes para impedir a propagação do coronavírus”, declara a editora Big Hit, em comunicado.