O carnaval chegou ao Rio de Janeiro com muita cor (e algum activismo à mistura)

Este domingo, sete escolas de samba cariocas trouxeram a festa ao Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no centro do Rio de Janeiro. E os dois ingredientes principais marcaram presença: a extravagância colorida na forma e a consciência social e política no conteúdo. A escola do Viradouro homenageou as Ganhadeiras de Itapuã, a escola da União da Ilha encenou a vida nas favelas, a escola da Mangueira trouxe várias versões de Jesus Cristo - mulher, negro, da comunidade LGBTQ.