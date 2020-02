Bolsas afundam com receio do impacto económico do coronavírus

Com o aumento do número de casos de contágio por coronavírus em Itália, as bolsas estão a reflectir os receios de que a nova estirpe viral poderá ser o gatilho para um abrandamento generalizado da economia mundial.

Já não é só a economia chinesa que está a ressentir-se dos efeitos do Covid-19, a evolução da quarta maior economia europeia também está em risco, à medida que sobe o número de casos confirmados e as medidas de contenção do vírus paralisam serviços públicos e empresas no Norte do país.

O governador do Banco de Itália admitiu na semana passada que a situação poderá ter efeitos na procura interna e, esta segunda-feira, a confirmação da quarta morte por coronavírus de um homem de 80 anos fez afundar a bolsa italiana e alastrar o pessimismo às congéneres europeias.

Segundo a Reuters, a bolsa de Milão iniciou a semana a cair cerca de 4%, com perdas generalizadas nos vários sectores ao início da manhã.

O maior banco do país, o Intesa Sanpaolo estava a cair cerca de 5% e a Salvatore Ferragamo, fabricante de bens de luxo, perdia mais de 7%.

A CNH Industries (a segunda maior fabricante de equipamentos agrícolas do mundo) recuava mais de 6%.

Nas restantes praças europeias o cenário também é de queda.

Em Lisboa, o PSI 20 perdia cerca de 2,4%, com “pesos pesados” como o BCP e a EDP a desvalorizar 3,9%, para 0,1825 euros, e 1,8%, para 4,79 euros, respectivamente.

A maior descida cabia, no entanto, à Mota-Engil, que recua 4,85%, para 1,53 euros. A Galp e os CTT também registavam perdas acima de 4%. A petrolífera caía 4,23% para 13,6 euros, enquanto os Correios perdiam 4,05%, para 2,6 euros.

Os índices de referência espanhol, alemão e francês registavam quedas de 2,84%, 3,20% e 3,26%, respectivamente. Em Londres, a queda aproximava-se dos 4%.

Sectores como o turismo e a aviação eram dos mais penalizados – para empresas como a Easy Jet, a Air France e a Lufthansa as quedas variavam entre os 7% e os 9%.