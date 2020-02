Portugal perde na qualificação para o Mundial 2023

A selecção portuguesa de basquetebol perdeu nesta segunda-feira com a Bielorrússia, por 72-56, em Minsk, na segunda jornada do Grupo A da primeira ronda de pré-qualificação europeia para o Mundial de basquetebol de 2023.

A formação nacional, que ao intervalo cedia por 34-29, soma os mesmos três pontos da Albânia, menos um do que os bielorrussos e mais um do que Chipre, sendo que precisa de ficar num dos dois primeiros lugares para garantir uma vaga na segunda ronda de pré-qualificação.

Maksim Salash, com 19 pontos, 16 dos quais na segunda parte, foi a grande figura dos anfitriões, enquanto Jeremiah Wilson, com 15, João Balseiro, com 12, e Diogo Ventura, com 10, foram os melhores marcadores da formação lusa, comandada por Mário Gomes.

Jogadores utilizados por Portugal: Diogo Ventura (10 pontos), Pedro Bastos, João Grosso, Jeremiah Wilson (15) e Cláudio Fonseca (7). Jogaram ainda João Balseiro (12), Miguel Queiroz (3), Diogo Araújo, Ricardo Monteiro (2), Rafael Lisboa (2), Miguel Maria Cardoso e João Guerreiro (5).

Portugal só volta a jogar em Novembro, recebendo Chipre, que perdeu os dois encontros já disputados e totaliza dois pontos, e deslocando-se à Albânia, que venceu em Albufeira na primeira jornada, por 70-62.