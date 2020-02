Bucks tornam-se os mais rápidos de sempre a garantirem play-offs na NBA

Os Milwaukee Bucks tornaram-se neste domingo a equipa mais rápida de sempre a qualificar-se para os play-offs da NBA, cumpridos 56 jogos da fase regular.

Com um total de 48 vitórias e oito derrotas (85,7%), a formação de Milwaukee, líder destacada da Conferência Este, já não poderá baixar do oitavo lugar - o último que dá acesso aos play-offs -, na sequência do desaire sofrido pelos Washington Wizards, nonos colocados, frente aos Chicago Bulls, por 126-117.

Ao beneficiarem da derrota dos Wizards, os Bucks superaram o recorde de precocidade estabelecido pelos Golden State Warriors em 2016 e reeditado em 2017 pela mesma equipa, que se apurou para as rondas a eliminar da NBA após 58 partidas da fase regular, composta por um total de 82 encontros.