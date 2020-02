Benfica segura liderança em Barcelos

Sem brilho, sem segurança, mas com pontos. Foi assim que o Benfica se mostrou nesta segunda-feira em Barcelos, arrancando um triunfo por 0-1 sobre o Gil Vicente que valeu três pontos e a liderança segura por apenas um face ao FC Porto. Com este triunfo na 22.ª jornada, o Benfica passou a somar 57 pontos, mais um que o FC Porto. Já a formação gilista fica no 11.º lugar, com 26 pontos, a par de Moreirense e Vitória de Setúbal.

Os “encarnados” não foram assim tão diferentes dos últimos jogos, mas, desta vez, a desinspiração foi mascarada pelo regresso às vitórias depois de quatro jogos sem ganhar. O único golo do jogo aconteceu aos 15’. Taarabt arrancou um cruzamento bem calibrado e Carlos Vinicius, liberto de marcação, fez 0 0-1, naquele que foi o seu 20.º golo da temporada - 15.º na liga portuguesa, onde é o melhor marcador.