Harvey Weinstein considerado culpado de violação

O produtor de Hollywood Harvey Weinstein foi considerado culpado de acto sexual criminoso no primeiro grau e de violação no terceiro grau. Foi este o veredicto do júri de sete homens e cinco mulheres encarregado de avaliar as acusações no julgamento que está a decorrer no tribunal de Manhattan, em Nova Iorque.

É o princípio do fim de um processo que começou com as primeiras denúncias contra Weinstein e que foi instrumental para o lançamento do movimento MeToo. Ainda não é conhecida a sentença que poderá ser aplicada ao produtor, mas não parecem restar dúvidas de que terá de enfrentar uma pena de prisão efectiva.

O júri considerou Weinstein culpado de agressão no caso da assistente de produção Mimi Haleyi, em 2006, e de violação no caso da actriz Jessica Mann, em 2013. Mas ilibou-o das acusações mais graves, que poderiam acarretar prisão perpétua.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A acusação do poderoso produtor foi um momento chave do movimento #MeToo: mais de 80 mulheres, incluindo actrizes famosas, acusaram Weinstein de crimes sexuais, do assédio à violação, agressões que terão decorrido ao longo de décadas.

“O homem aqui sentado não era apenas um titã de Hollywood, era um violador”, acusou a procuradora Meghan Hast no início do julgamento.

Weinstein enfrenta ainda acusações do mesmo teor na Califórnia.