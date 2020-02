Quando é que a epidemia do coronavírus vai abrandar?

Quando será o “pico” da epidemia?

Ninguém sabe ao certo. É difícil fazer estimativas sobre a evolução do novo coronavírus. Há cientistas, na China e na Europa, que calculam que o pico da epidemia será no final deste mês de Fevereiro. No entanto, outros investigadores acreditam que o novo coronavírus ainda vai infectar milhões de pessoas durante os próximos tempos. Os casos aumentam todos os dias, mostrando que o vírus continua a somar vítimas no local de origem do surto (na China) e fora da Ásia. Apesar de ainda não ser possível identificar o pico da epidemia, é seguro dizer que os casos ainda não mostraram sinais de um evidente abrandamento. Nos últimos dias, a Itália tornou-se um foco importante da infecção na Europa.

A taxa de mortalidade mantém-se baixa?

Sim. Em termos globais a taxa de mortalidade situa-se actualmente nos 2,1%, ainda longe de outros coronavírus como o da SARS ou da MERS, com registos de 9,5% e 34,5%, respectivamente. No entanto, é impossível dizer se esta é a definitiva taxa de mortalidade associada a este vírus. Com a evolução da situação, os dados podem mudar. Uma análise detalhada da informação sobre todos os casos confirmados até ao momento, no site da Worldometer, revela por exemplo que a taxa de mortalidade em Wuhan (onde o novo coronavírus foi identificado em Dezembro) é de 4,9%. Na análise das mais de 2500 mortes registadas até ao momento em todo o mundo e que correspondem a uma taxa de mortalidade de 2,1%, há mais homens (dois terços dos casos), mais de 80% das vítimas tinham mais de 60 anos e 75% tinham outras doenças associadas.

Quantas pessoas infectadas recuperaram?

A grande maioria das vítimas recuperou. Neste momento, de um total de casos que se aproxima dos 80 mil há o registo de mais de 25 mil pessoas que terão recuperado completamente da infecção após um diagnóstico positivo. Dos mais de 51 mil casos que ainda se mantém sob vigilância médica em vários países, 78% manifestam sintomas ligeiros e 22% são considerados casos preocupantes ou críticos.