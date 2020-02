Com as notas fora de moda, a Suécia testa uma e-krona

Na Suécia, um país em que o uso de notas e moedas tem vindo a cair, as autoridades decidiram fazer um projecto-piloto para uma divisa electrónica que poderá um dia existir em paralelo com a divisa tradicional.

O Riksbank, o banco central sueco, anunciou que vai testar tecnologia que sirva de suporte a uma hipotética e-krona. O objectivo é dotar o Estado de ferramentas que lhe permitam ter um papel no mercado dos pagamentos electrónicos, um sector que é dominado por empresas privadas, explicou o banco central.

“A recente queda abrupta do uso de dinheiro físico na Suécia tem tornado mais difícil o recurso a numerário em certas áreas da sociedade sueca”, observou aquela instituição. “O Riksbank vê potenciais problemas na marginalização de numerário e, por isso, iniciou um projecto-piloto para desenvolver uma proposta para uma solução técnica para uma moeda digital emitida por um banco central, a e-krona”.

No documento em que explica o projecto, o banco nota que “não há dinheiro digital estatal disponível ao público em geral” e que “os métodos de pagamento digitais que estão disponíveis são disponibilizados por agentes privados do mercado.”

O teste, que será feito com o apoio da Accenture, vai recorrer à tecnologia de blockchain, a base de dados distribuída em que assentam a bitcoin e a miríade de moedas digitais que se seguiram. Mas, ao contrário da bitcoin e congéneres, a gestão da e-krona fica a cargo do banco central e este será o responsável pela emissão da moeda (no sistema da bitcoin, as moedas são emitidas para recompensar os participantes do sistema que validam as transacções feitas, num modelo descentralizado, que colheu nos últimos anos apoio entusiasmado, mas também críticas pela pouca eficiência e impacto ambiental).

O Riksbank, porém, fez questão de avisar que não há qualquer plano para emitir e-kronas verdadeiras e mesmo os defensores da tecnologia de blockchain devem conter os ânimos: “Não há actualmente qualquer decisão de emitir uma e-krona, sobre como a e-krona pode ser concebida ou que tecnologia será usada”, frisou a instituição.