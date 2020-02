Operação Carnaval: GNR já registou 418 acidentes e um morto

A GNR registou 418 acidentes rodoviários e uma vítima mortal nos dois primeiros dias da operação Carnaval 2020, que começou na sexta-feira, avançou neste domingo à Lusa o oficial de operações no comando-geral daquela corporação.

Segundo a Guarda Nacional Republicana, na sexta-feira e no sábado, os dois primeiros dias da operação Carnaval 2020, ocorreram 418 acidentes, que provocaram um morto, 11 feridos graves e 135 feridos ligeiros.

O oficial de operações no comando-geral da GNR precisou que os dados provisórios são até à meia de noite de sábado, mas ao longo do dia de hoje não se registou qualquer vítima mortal na área de fiscalização desta força de segurança.

A GNR intensificou, na sexta-feira, o patrulhamento e a fiscalização nas estradas portuguesas com objectivo de “combater a sinistralidade rodoviária, regular o trânsito e garantir o apoio a todos os utentes das vias, proporcionando-lhes uma deslocação em segurança” durante o Carnaval.

Durante a operação Carnaval 2020, os militares da GNR direccionam as acções de fiscalização para a condução sob a influência do álcool e substâncias psicotrópicas, excesso de velocidade, falta de habilitação legal e manobras perigosas, especialmente no que respeitam a ultrapassagem, mudança de direcção e cedência de passagem.

A incorrecta ou não utilização do cinto de segurança ou cadeirinhas de crianças e excesso de lotação são outras infracções que estão a ser fiscalizadas nesta operação, que termina na terça-feira.