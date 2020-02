Coronavírus: Japão confirma a infecção de tripulante português

As autoridades japonesas confirmaram este domingo que o português Adriano Maranhão, canalizador no navio Diamond Princess, atracado no porto de Yokohama, deu teste positivo ao coronavírus Covid-19, disse à Lusa fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

“Foi confirmado pelas autoridades de saúde japonesas que a pessoa em causa deu teste positivo. A família está informada, assim como o próprio”, revela fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros numa nota enviada à agência Lusa.

De acordo com a mesma fonte, o ministério está a “insistir junto das autoridades locais para que se proceda à sua transferência para o hospital de referência”, no Japão.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O homem, com 41 anos, faz parte da tripulação do navio há cinco anos onde exerce funções como canalizador. Natural da Nazaré, Adriano Luís Maranhão conheceu o diagnóstico às 14h deste sábado. Está no navio desde dia 13 de Dezembro, mas ainda não apresenta sintomas.

Desde dia 3 de Fevereiro que a embarcação está atracada em Yokohama, no Japão, depois de o Governo japonês decretar quarentena obrigatória para as 3600 pessoas a bordo do navio. Trata-se de uma medida de prevenção para evitar mais infecções, depois de várias pessoas no navio terem sido diagnosticadas com o novo coronavírus (Covid-19). O processo de desembarque dos passageiros começou esta quinta-feira, após o fim do período de 14 dias de isolamento (considerado o período de incubação do Covid-19). Cerca de 600 pessoas já saíram, após serem feitos os testes. No caso de Luís Maranhão, o resultado foi positivo. Está em isolamento numa das cabines do navio.