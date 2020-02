Aumento de casos de coronavírus em Itália “é imprevisível”, diz especialista

Fernando Maltez, director do serviço de doenças infecciosas do Hospital de Curry Cabral, em Lisboa, comenta ao PÚBLICO o surto do coronavírus em Itália, que provocou a quarentena numa dúzia de cidades italianas. Depois da subida de casos de infecção que já é superior a 100, o Governo italiano encerrou escolas, cancelou jogos de futebol e suspendeu o Carnaval de Veneza​. Segundo a Lusa, Itália está em quarto lugar dos países e territórios com mais casos, registando 132 casos de infecção por Covid-19, dois deles mortais

